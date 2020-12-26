«Сбербанк»: очередной виток напряженности способен отправить экономику Беларуси в глубокую рецессию

При условии отсутствия новых шоков экономику Беларуси в 2021 году ждет анемичный рост на уровне около 1%. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка» в итоговом обзоре 2020 года.

Аналитики отмечают, что Беларусь, в отличие от остальных стран, в 2020 году столкнулась сразу с двумя видами шоков: экономическим и политическим.

Эксперты указывают на несколько определяющих факторов, которые во многом обусловят экономический ландшафт для Беларуси в 2021 году. В частности, это пандемия. «Несмотря на наличие внутренних проблем, глобальная повестка остается важным фактором, влияющим на состояние внешнего спроса. От скорости восстановления мировой экономики будут зависеть как физические, так и стоимостные объемы экспорта», — отмечается в обзоре.

Помимо этого эксперты «Сбербанка» обращают внимание на политический кризис. По их оценкам, «характер и динамика напряженности в политической сфере, в том числе, определит жесткость политики Национального банка Беларуси, траекторию белорусского рубля и инфляцию».

Еще одним определяющим фактором будут отношения с Россией.

«Оставаясь основным торговым партнером, Москва оказывает существенную поддержку Беларуси через различные прямые и косвенные каналы: кредиты, инвестиции, энергетическую субсидию. Очередной виток напряженности способен отправить экономику Беларуси в глубокую рецессию и отложить посткризисное восстановление на неопределенный срок», — подчеркивается в оборе.

Также эксперты считают опасной идущую в Беларуси дискуссию о возобновлении эмиссионного директивного кредитования госпредприятий.

«В Беларуси идет опасная с экономической точки зрения дискуссия о возобновлении эмиссионного директивного кредитования госпредприятий. Проведение подобной политики может повторить события 2011-12 годах, когда резкий рост денежного предложения привел к гиперинфляции и ослаблению белорусского рубля», — считают в Центре макроэкономических исследований.

«Несмотря на жесткие кредитные условия для частного сектора, госпредприятия продолжают получать кредитную поддержку в виде новых кредитов и массовых реструктуризаций. Ставка на неэффективный и масштабный госсектор аккумулирует в экономике дисбалансы, способные в будущем привести к крайне негативным последствиям», — подчеркивается в оборе.