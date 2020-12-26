Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с двусторонней пневмонией
Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с двусторонней пневмонией, его тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщает сербское сетевое издание
«Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности», — уточнила пресс-служба президента.
Джуканович сдал несколько тестов на COVID-19, последний из них провели 25 декабря. Как уточняет сербское издание