Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с двусторонней пневмонией

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Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с двусторонней пневмонией, его тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщает сербское сетевое издание «Глас jавности».

«Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности», — уточнила пресс-служба президента.

Джуканович сдал несколько тестов на COVID-19, последний из них провели 25 декабря. Как уточняет сербское издание «Новости», президент лег в больницу по совету врачей.
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Тэги: Черногория пневмония Персона: Мило Джуканович

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