Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с двусторонней пневмонией, его тесты на коронавирус показали отрицательный результат, сообщает сербское сетевое издание «Глас jавности» .

«Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности», — уточнила пресс-служба президента.