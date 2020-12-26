Число случаев COVID-19 в России превысило 3 млн, умерло более 54 тысяч человек

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Общее количество заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в России выросло до 3 021 964.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за прошедшие сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 29 258 человек, зарегистрировали 567 смертей.

Общее число летальных исходов выросло до 54 226, отмечает РБК.

Россия — четвертая в списке стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев ковида. Лидируют США — 18,76 млн, далее следуют Индия — 10,16 млн и Бразилия — 7,44 млн.

Первая пятерка стран по числу летальных исходов: США — 330 279, Бразилия — 190 488, Индия — 147 343, Мексика — 121 837, Италия — 71 359.

 

Фото corp.vnukovo.ru

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Россия

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