«Коммерсантъ»: Беларусь и Россия согласовали условия поставок нефти

Россия и Беларусь согласовали условия поставок российской нефти в 2021 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, формула расчета цены на сырье и объем поставок останутся прежними.

По словам источников, разногласия еще есть, но они переходят на 2021 год, основные поставщики согласовали условия. «Российские поставщики договорились с «Белнефтехимом». Условия останутся прежние», — сказал один из них.

В концерне «Белнефтехим» ранее сообщали о планах переработать в 2021 году тот же объем российской нефти, который планировалось переработать в этом году — 18 млн тонн нефт

Среди нерешенных до конца вопросов — компенсация Беларуси за «грязную» нефть , а также о межбюджетных компенсациях белорусской стороне за российский налоговый маневр.

В этом году Беларусь сталкивалась с проблемами импорта нефти из России, напоминает БелаПАН . В первом квартале из-за отсутствия договоренности об условиях поставок РФ сократила отгрузки нефти на белорусские НПЗ.

Российские компании из «большой пятерки» в начале этого года отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске настаивали на отмене премии, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению и с апреля поставки были возобновлены.

Недостаток российской нефти для НПЗ белорусские власти пытались компенсировать за счет ее приобретения из других стран, а также путем направления на переработку нефти, добываемой на территории Беларуси, которая традиционно по экономическим причинам экспортировалась.