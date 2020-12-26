Где ГАИ расставила ловушки

Кроме борьбы с пьяными участниками дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции обратят на этих выходных особое внимание и любителям «нажать на гашетку».

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, в некоторых местах появятся мобильные датчики контроля скорости.

Так в гродненском регионе сегодня они будут находиться в следующих местах:

Гродно, улица Советских пограничников;

дорога Р-99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).

Кроме этого, ГАИ Минской области 26-27 декабря проводит массированную отработку дороги Р-43 Граница РФ (Звенчатка) — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (в Клецком, Копыльском, Слуцком и Стародорожском районах).

Лихачас необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.