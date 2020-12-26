Украина жестко ответила на очередные обвинения Лукашенко

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко жестко ответил на очередные обвинения Александра Лукашенко.

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Напомним, накануне Лукашенко заявил: «Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину…»

«Категорически отвергаем очередные инсинуации Александра Лукашенко, — написал представитель МИД в микроблоге. — Риторика о вмешательстве, мантра об «оружии из Украины», четко вписывается в политику АЛ по запугиванию белорусского народа».

Он подчеркнул, что Украина «не является врагом Беларуси», и «осуждает терроризм в любых проявлениях».

Напомним, в 2017 году белорусские силовики уже обвиняли украинскую сторону, что с ее территории в Беларусь поступаент оружие: «20 марта около 01:45 в пункте пропуска «Александровка» произошел несанкционированный въезд автомобиля марки Jeep на территорию Республики Беларусь, который, не останавливаясь, проследовал через КПП, повредив два шлагбаума. Внедорожник был задержан в километре от погранперехода оперативной группой Госпогранкомитета после применения табельного оружия. По предварительной информации, в автомобиле находилось три гражданина, двое из которых задержаны. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего человека, предположительно, водителя автомобиля».

В машине якобы нашли целый арсенал: пистолет ТТ с двумя магазинами патронов, гранаты РГД-42, пластид и самодельное взрывное устройство. Тогда же было начато уголовное дело (незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц).

Позже украинские пограничники доказали: с их стороны внедорожник в нашу страну не проезжал, это видно по камерам видеонаблюдения. Белорусские пограничники после переговоров с украинскими коллегами отказались от утверждений, что внедорожник въехал в нашу страну из Украины.