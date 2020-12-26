Мокрый снег накроет страну

В субботу, 26 декабря, территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов выпадет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест 0..+2°C (вероятность осадков60-70%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск -1..0°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 12 м/с).