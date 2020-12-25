ГАИ проводит спецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции в выходные и праздничные дни будут нести службу в усиленном режиме.

Это связано с тем, что, как показывает практика, «в выходные и праздничные дни в поле зрения сотрудников ГАИ попадает большое количество нетрезвых водителей и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного движения».

В эти выходные дни пройдут специальные профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей и пешеходов.

«Водителям следует помнить, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию», — отметили в ГАИ, призвав людей звонить по «102», если они увидят пьяных участников дорожного движения.
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Тэги: ГАИ пьянство за рулем

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