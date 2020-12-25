COVID-19. Лукашенко заявил, что в Беларуси будет доступна не только российская вакцина

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В Беларуси для вакцинации от COVID-19 планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей. Об этом, по информации пресс-службы Минздрава, сообщил Александр Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы Минска 25 декабря.

Коллаж pixabay.com

По его словам, главный принцип предстоящей вакцинации от коронавируса в стране — добровольность.

Отмечается, что сначала начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях. Будет предоставлена возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться, какая из вакцин наиболее эффективна, пишет пресс-служба Минздрава.

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина Персона: Александр Лукашенко

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