Лукашенко посещает детскую инфекционную больницу в Минске

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Александр Лукашенко посещает 25 декабря Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, сообщила его пресс-служба.

Фото president.gov.by

Он «ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации».

Лукашенко, известный громкими и неоднозначными высказываниями о пандемии коронавируса, в последнее время посетил ряд больниц: 6-ю городскую в Минске (27 ноября), Столбцовскую центральную районную (8 декабря), 4-ю городскую в столице (14 декабря), Могилевскую областную (15 декабря), а также Витебский областной клинический родильный дом (4 декабря), где «наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области».

По официальным данным Минздрава на 24 декабря, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 181 113 (умерло 1358 пациентов с коронавирусом). Выздоровели 159 437 человек. Всего проведено почти 3 855 000 тестов на коронавирус.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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