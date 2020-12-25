Лукашенко посещает детскую инфекционную больницу в Минске

Александр Лукашенко посещает 25 декабря Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, сообщила его пресс-служба.

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Он «ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19 , а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации».

Лукашенко, известный громкими и неоднозначными высказываниями о пандемии коронавируса, в последнее время посетил ряд больниц: 6-ю городскую в Минске (27 ноября), Столбцовскую центральную районную (8 декабря), 4-ю городскую в столице (14 декабря), Могилевскую областную (15 декабря), а также Витебский областной клинический родильный дом (4 декабря), где «наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области».