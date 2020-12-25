«Союзмультфильм» покажет новую анимацию про Чебурашку и крокодила Гену

В преддверии Нового года взрослые и дети смогут увидеть мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника».

Как сообщили в компании «Союзмультфильм», «премьера состоится на видеосервисе START 31 декабря, где фильм будет доступен с самого утра».

Кроме этого в этот же день новые приключения старых героев можно будет увидеть на каналах «Карусель», «Мульт», «Мультиландия» и СТС Kids.

Глава правления киностудии Юлиана Слащева отметила, что «при всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы — такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным».