В ночь на Рождество в Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека

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Трагедия произошла примерно в три часа после полуночи в неэксплуатируемом одноэтажном здании по улице Смолячкова.

Фото носит иллюстративный характер

В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек, личности которых, причины пожара и гибели устанавливаются.

Кроме этого за минувшие дежурные сутки МЧС зарегистрировало еще два пожара с летальными исходами — в Полоцке погибла 83-летня женщина, а в деревне Завитая (Несвижский район) 60-летний мужчина.

Всего, по данным спасателей, на территории страны с начала года погибло 607 человек (за аналогичны период прошлого года — 476).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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