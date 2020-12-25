«Люди должны пойти к свету и отказаться от закона сатаны»

С поздравлениями к верующим и духовенству католической церкви по случаю Рождества выступил замглавы Синодального отдела Белорусского экзархата протоиерей Александр Шимбалев.

Александр Шимбалев

Церковный функционер передал всем праздничные поздравления от митрополита Вениамина и всей Белорусской православной церкви.

Шимбалев отметил, передает БелаПАН, что «Христос родился ночью», и сначала «в этой ночи засиял небольшой свет — Вифлеемская звезда, поведшая мудрых людей к свету великому — ко Христу».

«Мы видим, что эта тьма греха, насилия, лжи, беззакония, царившая в мире до Христа, должна была уйти, — сказал представитель православной церкви. — Христос пришел, чтобы преобразить человека, чтобы человек, приняв великий свет в свою душу и сердце, стал другим, возвратился к заветам, Божьему закону и отказался от закона сатаны, который взял на свою жизнь после того, как совершил грех».

«И вот мы в этот праздник Рождества Христова всегда с большой радостью надеемся, что весь мир примет Христа в свое сердце и душу, переменится, и люди пойдут к свету. Желаем вам, дорогие братья и сестры, чтобы поистине эта духовная радость всегда наполняла ваши сердца и души, чтобы мы навсегда избавились от беззакония, лжи, насилия, всего, что ведет наши души и сердца к смерти духовной и телесной», — закончил речь отец Александр.

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