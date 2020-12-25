Активные атмосферные фронты накрыли Беларусь

В пятницу, 25 декабря, погоду на территории республики будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося через северные районы нашей страны.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадут осадки (в основном мокрый снег).

Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

Брест +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12-14 м/с);

Витебск 0..+2°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);

Гомель +2..+4°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);

Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 12-14 м/с);

Могилев +1..+3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер 4-9 м/с);

Минск 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 4-9 м/с).