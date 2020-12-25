После неудачной выездной серии в минском «Динамо» устроят серьезный «разбор полетов»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после
«Расстроен, так как мы уступили, — приводит пресс-служба «зубров» слова наставника. — Думаю, на протяжении большей части встречи команда выглядела хорошо и лишь в некоторых моментах показала себя не с лучшей стороны».
По его словам, команда в атаке действовала недостаточно агрессивно и не создавала много моментов для бросков по воротам.
Сейчас, подчеркнул он, «зубрам» «нужно вернуться к победам».
«Следующая игра минского «Динамо» состоится 26 декабря. Уже в пятницу, мы проведем командное собрание и подумаем о вещах, которые требуют внимания. Нужно убедиться, что у нас хватает сил и идей для того, чтобы сделать работу хорошо 26 декабря», — отметил тренер.
Также Вудкрофт подчеркнул, что у каждого «зубра» своя роль: «Роль каждого важна для достижения результата, но, увы, некоторые не справляются со своей задачей в данный момент».