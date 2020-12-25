Паства счастлива возвращению архиепископа Кондрусевича — его встретили овациями

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, 24 декабря возглавил совершение вигилийной мессы в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий перед началом мессы назвал Рождество временем чудес, одним из которых является возвращение архиепископа Кондрусевича к своей пастве почти через четыре месяца вынужденного отсутствия. После этих слов верующие приветствовали главу белорусского католического епископата громкими продолжительными овациями, от чего он прослезился.

«Последний раз я стоял возле этого алтаря, последний раз служил евхаристию здесь, в нашем архикафедральном соборе, четыре месяца назад, — отметил Кондрусевич. — Но сегодня Бог позволил в такой большой праздник, в торжество Рождества Христова, быть вместе с вами. Четыре месяца я находился духом здесь, но телом — там. Я много раз подходил к границе, так как жил совсем недалеко, однако она была закрыта. Сегодня, слава Богу, она открылась. Мы благодарим святого отца, Государственный секретариат Ватикана, апостольского нунция, всех других лиц, причастных к тому, что я смог вернуться. Благодарю также за то, что государственные власти также поняли эту сложную ситуацию и разрешили ее».

«Но прежде всего благодарен вам, вашим молитвам, вашим часам и часам, проведенным на коленях, розариям, венчикам к Божьему Милосердию, процессиям. Всем вам, дорогие братья и сестры, здесь в Минске и далеко за Минском. Я знал, что вы со мною, и, поверьте мне, я был с вами. Этот крест я нес четыре месяца. Но я знал, что этот крест необходим. Крест всегда сопровождает человека, сопровождает христианина. И в кресте — спасение, надежда. И с этой надеждой на возвращение, на дальнейшее служение вам я жил. Искренне благодарю всех вас вместе и по отдельности каждого», — добавил он.

Глава ККЕБ подчеркнул, что много лет служил за границей, но «в сердце всегда была Родина». По его словам, «Отечество нельзя выбросить из сердца, нельзя его продать, нельзя быть его предателем, нужно оставаться всегда ему верным».

«Пусть Бог и люди простят, если что-то было не так, но я старался всегда быть верным, сегодня остаюсь и, насколько Бог даст, дальше буду оставаться», — заявил Кондрусевич.

Следует отметить, что Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).

Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки.

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