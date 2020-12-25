Кондрусевич назвал главную причину социально-политического кризиса в Беларуси

Католики, греко-католики и протестанты отмечают один из важнейших праздников христианства — Рождество Христово. Торжественные богослужения проходят во всех белорусских храмах этих конфессий.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем пастырском послании призвал верующих победить в себе гордыню.

«Бог не воспринимает гордыни, потому что она деморализует человека», он приходит, «чтобы смирением победить гордыню», говорится в послании. «Тьма не может победить тьму: только свету по силам сделать это. Ненависть не может победить ненависть: это под силу только любви. Гордыня не может победить гордыню: только смирение может это сделать», — отмечает глава белорусского католического епископата.

По его словам, зачастую в сердце человека нет места для Христа. «Бог просто не подходит современному миру и не вписывается в него, он не соответствует нашей повестке дня, нашим графикам, нашим приоритетам», — говорится в послании.

«Ежегодно выбирается слово года. В этом году, во времена пандемии коронавируса, лидером является английское слово lockdown, что означает «карантин», а именно изоляцию, — напомнил архиепископ. — Она нужна, чтобы вылечиться и сохранить физическое здоровье. Но в то же время мы не можем изолироваться от Христа и его Евангелия. Потому мы не должны допускать духовного «карантина», то есть изоляции от Христа, который через служение костела рождается в наших сердцах».

«Иисус стучится, откроем ему, — призывает Кондрусевич верующих. — Это очень важно сейчас в нашей Родине — Беларуси, которая переживает невиданный в своей истории социально-политический кризис, что длится уже пять месяцев. Среди множества ответов, которые предлагают политики, экономисты и общественные деятели, необходимо обратить внимание на то, что главной причиной кризиса является отсутствие в наших сердцах Иисуса с Его законом любить Бога и ближнего, прощать, даже своих врагов, быть справедливыми. Мы должны строить свое Отечество как цивилизацию жизни и любви. Мы не сможем сделать этого ненавистью и насилием, но с взаимной любовью».

Следует отметить, что Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).

Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки.

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