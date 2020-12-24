«Государство обязано защищать задержанных и арестованных от пыток и бесчеловечного обращения»

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Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена сообщениями о бесчеловечных условиях содержания заключенных в Беларуси.

Как указано в письме, адресованном прокурору Минска Олегу Лаврухину и начальнику ДИН МВД Олегу Маткину, «мы напоминаем об обязанности государства защищать задержанных и арестованных от возможных посягательств на их жизнь, угроз здоровью, пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения».

Правозащитники также подчеркнули, что содержание заключенных без связи с внешним миром «недопустимо и нарушает их права».
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Тэги: Amnesty International репрессии пытки задержания Персона: Олег Лаврухин Олег Маткин

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