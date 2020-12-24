КС: задержанную по «делу «Пресс-клуба» Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

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Члена основного состава Координационного совета Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов по части 6 статьи 16 и части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Она проходит по «делу «Пресс-клуба», сообщила вечером 24 декабря сообщила пресс-служба КС в своем телеграм-канале.

В день задержания 22 декабря дома у Луцкиной прошел обыск, в течение суток не было известно где она и какой у нее статус. В итоге выяснилось, что она находится в ИВС на Окрестина, сегодня ей доставили передачу. Адвокат подал заявление о принятии защиты и ордер. На данный момент ее взяли под стражу и переводят в СИЗО на Володарского, уточняет пресс-служба Координационного совета.

22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда ее сотрудников прошли обыски. После этого были задержаны пять человек. Известно также, что после обысков Слуцкая и Шарко доставлялись на допрос в ДФР. После этого были задержаны пять человек: основательница «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой.

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».
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Тэги: репрессии задержания журналистов Координационный совет для трансфера власти Пресс-клуб Беларусь Персона: Ксения Луцкина

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