«Впереди еще долгий путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце тоннеля становится все ярче»

Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем обращении к согражданам призвал их с уверенностью смотреть в будущий год.

Фото пресс-службы президента ФРГ носит иллюстративный характер

«Впереди еще долгий и трудный путь. Но мы видим, как долгожданный свет в конце тоннеля становится все ярче», — заявил, как передает DW , президент по случаю католического Рождества.

Среди прочего, речь идет о вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 (ее старт будет дан в немецком государстве в воскресенье, 27 декабря). Он призвал не отказываться от прививки и тем самым проявить солидарность с обществом.

Пандемия показала, насколько крепким может быть общество, «если мы заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга», уверен Штайнмайер.

Президент ФРГ поблагодарил тех, кто «стоял на передовой борьбы с коронавирусом, работал до изнеможения и рисковал собственным здоровьем».

Глава государства не обошел вниманием и корона-скептиков: «Те, кто отрицают опасность вируса, часто особенно шумны. Но разумных людей — большинство».

Президент ФРГ выразил надежду, что в 2021-м празднование католического Рождества вновь пройдет «в большом семейном кругу, с друзьями, с объятиями и песнями». А предвкушение этого поможет украсить нынешние необычные праздники, добавил он.