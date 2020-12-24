Власти Беларуси допускают существенное снижение золотовалютных резервов

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Золотовалютные резервы Беларуси могут снизиться к концу 2021 года до 6 млрд долларов.

Иллюстрация с сайта cashjournal.livejournal.com

Это следует из официально опубликованных 24 декабря Основных направлений денежно-кредитной политики страны на 2021 год, одобренных на днях указом Александра Лукашенко.

В соответствии с документом, нижняя планка международных резервных активов Беларуси, рассчитанных в соответствии с методологией Международного валютного фонда, на 1 января 2022 года может составить 6 млрд долларов.

На 1 декабря 2020 года золотовалютные резервы Беларуси составили 7 млрд 376,3 млн долларов в эквиваленте. Это на уровне установленного на год порогового значения — на 1 января 2021 года ЗВР должны составить не менее 7,3 млрд долларов.

На 1 января ЗВР составляли 9 млрд 393,5 млн долларов. Таким образом, с начала года они сократились на 2 млрд 17,3 млн долларов, или на 21,5%.

В этом году резервы дважды существенно снижались: в марте — на 1 млрд 18,4 млн долларов, в августе — на 1 млрд 399,8 млн.

Снижение резервов было обусловлено выплатами по долгам, а также ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом. Существенное увеличение резервов наблюдалось лишь в июне — благодаря продаже евробондов резервы Беларуси за первый летний месяц увеличились на 916,3 млн долларов.

В октябре белорусские власти, когда рассчитывались по долгам за газ, привлекли кредит Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 млн долларов, что также позволило несколько увеличить золотовалютные резервы.

Для недопущения сокращения резервов и снижения давления на валютный рынок в условиях политического кризиса Нацбанк ограничил в третьей декаде августа предоставление рублевой ликвидности коммерческим банкам, что привело к сокращению рублевого кредитования населения. Ограничения по предоставлению рублевой ликвидности коммерческим банкам Нацбанк продлил до 19 января.

Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год предполагают, что международные резервные активы на 1 января 2021 года должны составить не менее 7,3 млрд долларов.
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Тэги: ЗВР

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