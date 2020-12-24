Лукашенко утвердил планы повышения тарифов на ЖКУ для населения в 2021 году

Александр Лукашенко 24 декабря подписал указ № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год».

Ожидается, что в результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах 5 долларов США.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, повышение тарифов произойдет в два этапа. С 1 января на 4,2 доллара США подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на 0,8 доллара США вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

При этом будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

Например, за январь-октябрь этого года безналичные жилищные субсидии получили почти 20,5 тыс. семей на сумму 1,36 млн рублей. Средняя сумма субсидии на одну семью составила 5,54 рубля в месяц.