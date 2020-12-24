Минское «Динамо» проиграло «Металлургу» и завершило выездную серию со счетом 10:20

/ Спорт
Просмотров: 42

Хоккеисты минского «Динамо» поединком в Магнитогорске завершили четырехматчевую выездную серию.

После полного фиаско в Уфе (3:8) «зубры» сегодня дали бой «лисам». Поражение вышло достойным — 2:3.

1:0 — Бек (24.47);

1:1 — Мерфи (26.26);

2:1 — Бек (31.15-бол.);

2:2 — Фальковский (50.51);

3:2 — Кошелев (56.20).    

Таким образом общая разница заброшенных/пропущенных у «Динамо» в этой серии составила 10:20.

Теперь «бело-голубых» ждет четыре домашних поединка:

26.12. — «Динамо-Рига»;

30.12. — «Нефтехимик»;

03.01. — «Авангард»;

05.01. — СКА.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть