Минское «Динамо» проиграло «Металлургу» и завершило выездную серию со счетом 10:20

Хоккеисты минского «Динамо» поединком в Магнитогорске завершили четырехматчевую выездную серию.

После полного фиаско в Уфе (3:8) «зубры» сегодня дали бой «лисам». Поражение вышло достойным — 2:3.

1:0 — Бек (24.47);

1:1 — Мерфи (26.26);

2:1 — Бек (31.15-бол.);

2:2 — Фальковский (50.51);

3:2 — Кошелев (56.20).

Таким образом общая разница заброшенных/пропущенных у «Динамо» в этой серии составила 10:20.

Теперь «бело-голубых» ждет четыре домашних поединка:

26.12. — «Динамо-Рига»;

30.12. — «Нефтехимик»;

03.01. — «Авангард»;

05.01. — СКА.