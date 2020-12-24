Задержанных и допрошенных в ДФР сотрудников «Пресс-клуба» поместили на Окрестина

/ Общество
Просмотров: 89

Пятерых задержанных сотрудников «Пресс-клуба» 24 декабря допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается на сайте «Пресс-клуба», на допрос возили Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова и Петра Слуцкого.

«Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. Наши коллеги пока остаются под стражей», — отмечается в сообщении.

22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда ее сотрудников прошли обыски. После этого были задержаны пять человек. Известно также, что после обысков Слуцкая и Шарко доставлялись на допрос в ДФР.

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Почти сутки родственникам сотрудников «Пресс-клуба» не было ничего известно об их местонахождении. К вечеру 23 декабря им удалось выяснить, что всех пятерых поместили в ИВС в 1-м переулке Окрестина. 72 часа с момента задержания истекают 25 декабря.

23 декабря Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно освободить основателя «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую и ее коллег и призвала Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать «на эту новую волну репрессий».

В этот же день обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении «Пресс-клуба Беларусь» выразило посольство Великобритании в Минске.

Сам «Пресс-клуб Беларусь» заявил, что продолжает работу, несмотря на обыски и аресты своих руководителей.

«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пресс-клуб задержание журналистов репрессии Персона: Юлия Слуцкая Сергей Ольшевский Алла Шарко Сергей Якупов Петр Слуцкий

Другие материалы на эту тему:

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

Независимая пресса под государственным прессом. Давление растет

Независимая пресса под государственным прессом. Давление растет

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

Президент Литвы на Генассамблее ООН жестко прошелся по Лукашенко

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»

«Катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться»