Задержанных и допрошенных в ДФР сотрудников «Пресс-клуба» поместили на Окрестина

Пятерых задержанных сотрудников «Пресс-клуба» 24 декабря допросили в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

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Как сообщается на сайте «Пресс-клуба», на допрос возили Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова и Петра Слуцкого.

«Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. Наши коллеги пока остаются под стражей», — отмечается в сообщении.

22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда ее сотрудников прошли обыски . После этого были задержаны пять человек. Известно также, что после обысков Слуцкая и Шарко доставлялись на допрос в ДФР .

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Почти сутки родственникам сотрудников «Пресс-клуба» не было ничего известно об их местонахождении. К вечеру 23 декабря им удалось выяснить, что всех пятерых поместили в ИВС в 1-м переулке Окрестина. 72 часа с момента задержания истекают 25 декабря.

23 декабря Европейская федерация журналистов (EFJ) потребовала немедленно освободить основателя «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую и ее коллег и призвала Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать «на эту новую волну репрессий».

В этот же день обеспокоенность действиями белорусских властей в отношении «Пресс-клуба Беларусь» выразило посольство Великобритании в Минске.

Сам «Пресс-клуб Беларусь» заявил, что продолжает работу, несмотря на обыски и аресты своих руководителей.

«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».