Дональд Туск: прошу не забывать наших белорусских друзей, которые страдают от пыток и избиений

Глава Европейской народной партии (имеет самую крупную фракцию в Европарламенте), экс-председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не забывать о белорусах.

В своем микроблоге он пожелал всем «крепкого здоровья, сил и счастья».

«В это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших лишенных свободы белорусских друзьях, которых страдают от пыток и избиений. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть новый год», — подчеркнул Туск.

Напомним, по данным правозащитников, в Беларуси 160 политзаключенных . Сейчас большинство белорусских политзаключенных являются фигурантами уголовных дел по двум статьям УК:

293-й (массовые беспорядки);

342-й (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Такого количества политических заключенных в истории Беларуси еще никогда не было», — констатировал представитель ПЦ «Весна» Валентин Стефанович. По его мнению, эта цифра в ближайшем будущем вырастет.

Читайте также: