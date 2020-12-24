Дональд Туск: прошу не забывать наших белорусских друзей, которые страдают от пыток и избиений

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Глава Европейской народной партии (имеет самую крупную фракцию в Европарламенте), экс-председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не забывать о белорусах.

В своем микроблоге он пожелал всем «крепкого здоровья, сил и счастья».

«В это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших лишенных свободы белорусских друзьях, которых страдают от пыток и избиений. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть новый год», — подчеркнул Туск.

Напомним, по данным правозащитников, в Беларуси 160 политзаключенных. Сейчас большинство белорусских политзаключенных являются фигурантами уголовных дел по двум статьям УК:

  • 293-й (массовые беспорядки);
  • 342-й (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

«Такого количества политических заключенных в истории Беларуси еще никогда не было», — констатировал представитель ПЦ «Весна» Валентин Стефанович. По его мнению,  эта цифра в ближайшем будущем вырастет.

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Тэги: Беларусь-ЕС Европейская народная партия репрессии задержания Персона: Дональд Туск

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