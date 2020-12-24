Суд отказал экс-послу Беларуси в Аргентине в иске к МИДу
Суд Ленинского района Минска отказал экс-послу Беларуси в Аргентине Владимиру Астапенко в иске к МИД об изменении формулировки его увольнения. Такое решение приняла 24 декабря судья Ольга Шодор, сообщил БелаПАН адвокат Астапенко Сергей Зикрацкий.
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Бывший посол требовал через суд изменить формулировку причины его увольнения с «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», на «освобождение от должности по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства».
«Проверив обстоятельств увольнения истца, суд пришел к выводу, что у нанимателя имелись основания для освобождения истца от должности в связи с совершением проступка, не совместимого с нахождением на дипломатической службе», — рассказал Зикрацкий, которые представлял своего клиента в суде. Сам Астапенко сейчас находится в Варшаве.
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Владимир Астапенко — кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР.
В 1992-1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008-2015 годах был послом на Кубе.
В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
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