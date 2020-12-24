Госдеп: США полагают, что ФСБ использовала «Новичок» для отравления Навального

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором согласился с выводами Алексея Навального о том, что его пытались отравить сотрудники ФСБ.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, «США полагают, что сотрудники ФСБ России использовали «Новичок» для отравления Навального», сообщает Би-би-си .

В Вашингтоне считают, что «нет никакого другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме как участие российских властей».

Дипломатическое ведомство отмечает, что «Россия выдвинула несколько, часто противоречивых, теорий заговора»: «Давайте говорить прямо: такого типа теории — это не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов к российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить».