Госдеп: США полагают, что ФСБ использовала «Новичок» для отравления Навального

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Госдепартамент США выпустил заявление, в котором согласился с выводами Алексея Навального о том, что его пытались отравить сотрудники ФСБ.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, «США полагают, что сотрудники ФСБ России использовали «Новичок» для отравления Навального», сообщает Би-би-си.

В Вашингтоне считают, что «нет никакого другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме как участие российских властей».

Дипломатическое ведомство отмечает, что «Россия выдвинула несколько, часто противоречивых, теорий заговора»: «Давайте говорить прямо: такого типа теории — это не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов к российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить».

Результаты совместного расследования журналистов The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Ei pais были опубликованы 14 декабря, в котором говорилось, что восемь сотрудников Федеральной службы безопасности были причастны к отравлению оппозиционера.
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Тэги: США-Россия Госдеп США ФСБ Новичок Персона: Алексей Навальный

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