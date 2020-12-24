«Белорусы уже не согласны вернуться во вчера — они понимают, что должно быть завтра, и сегодня борются за это»
По мнению члена президиума Координационного совета, главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, белорусский протест не затухает.
Он убежден, что ситуация в стране «изменится в самое ближайшее время». «Белорусы действительно уже не согласны вернуться во вчера, — заявил он
Латушко доказательством того, что протесты не утихли, считает дворовые акции, которые проходят про всей стране.
«В один из выходных прошло более 120 различных акций протеста, люди выходят в 120 различных точках Беларуси. Это показывает широкомасштабность протеста и глубину проникновения желания изменить власть — не для того, чтобы изменить саму власть, а для того, чтобы жить в нормальной, демократической, свободной стране, где уважают права человека, где уважают свободу слова. Это желание превалирует у большинства белорусов», — резюмировал политик.