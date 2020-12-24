Украина отказалась присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси

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Присоединение Украины к экономическим санкциям Евросоюза в отношении Беларуси на данном этапе нецелесообразно, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в ходе онлайн-брифинга.

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба Кабмина

«Что касается санкций ЕС, то мы все санкции изучаем, — сказал он. — Но я могу подтвердить вам совершенно искренне свою позицию: я считаю, что нецелесообразно на данном этапе Украине присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против различных белорусских чиновников, участвующих в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны быть привлечены к ответственности».

По словам Кулебы, экономика — это та сфера, которая важна и для народа Украины, и для народа Беларуси. «Тут мы должны реализовывать очень взвешенную политику», — подчеркнул он.

Кулеба также отметил, что «вопреки некоторым заявлениям, которые были с белорусской стороны», он никогда не призывал западных партнеров «душить Беларусь санкциями и уничтожать ее». «Это противоречит духу отношений между украинским и белорусским народами. Я никогда не пожелаю своим соседям, соседнему народу зла», — сказал он.

Глава МИД Украины напомнил, что с самого начала политического кризиса в Беларуси официальному Минску поступали предложения о посредничестве в его урегулировании, в том числе с такими предложениями выступили Украина, Литва и Польша.

«Все попытки предложить белорусским властям посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса, который развернулся в стране, были отклонены, — сказал Кулеба. — Можно бесконечно рефлексировать на тему посредничества, но все предложения сделаны. Это было сделано сразу после начала протестов, но и осталось без ответа. Все готовы быть посредниками в этой ситуации, в этом конфликте, но создается впечатление, что такие услуги белорусской власти не нужны».

Министр подчеркнул, что с самого начала кризиса в Беларуси Украина «очень четко заняла сторону и сказала, что мы будем с белорусским народом». «Буквально вчера правительство Украины одобрило решения, которые отвечают интересам самих белорусов, тех, кто некомфортно себя чувствует под давлением в Беларуси, — сказал он. — Правительство еще больше упростило процедуры, связанные с их возможным переездом и трудоустройством в Украине. Эту политику поддержки белорусского народа правительство Украины решительно продолжит».
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Тэги: Беларусь-Украина МИД Украины Персона: Дмитрий Кулеба Город: Киев

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