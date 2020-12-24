Кондрусевич вернулся в Беларусь и проведет службу в минском Архикафедральном костеле

Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся на родину спустя почти четыре месяца после фактического изгнания.

Пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько сообщил БелаПАН , что католический иерарх уже прибыл в Минск.

Вечером 24 декабря он проведет рождественскую службу в минском Архикафедральном костеле.

В связи с позицией Белорусской церкви по поводу социально-политического кризиса в стране после выборов, призывом к властям прекратить насилие и начать диалог с обществом архиепископ Тадеуш Кондрусевич фактически был изгнан из страны. 31 августа его не пустили на родину из зарубежной поездки. Позже было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси.

Лукашенко неоднократно обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Для разрешения ситуации с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.