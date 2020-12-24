Апостольский нунций в Беларуси передал белорусскому народу благословение папы римского Франциска

В канун Рождества Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич поздравил белорусских христиан с Рождеством и передал всему народу благословение папы римского Франциска. Текст поздравления представителя Ватикана опубликован на портале Римско-католического костела в Беларуси.

В первую очередь архиепископ Йозич поздравил белорусских католиков и всех христиан, отмечающих Рождество 25 декабря. «Пусть Спаситель, родившийся в Вифлееме две тысячи лет назад, наполнит нас радостью и миром. Пусть праздник Его Рождества будет временем мира и согласия, победой света над тьмой и любви над ненавистью», — сказал католический иерарх.

Затем нунций поздравил православных верующих, которые 7 января будут встречать Рождество по старому стилю. «Хотя мы празднуем в разное время, нас объединяет общая радость, — сказал он. — Бог пришел в мир, чтобы помочь нам преодолеть разногласия и построить единство в разнообразии. Вместо старых языков, смешанных во время строительства Вавилонской башни, Он своим рождением во плоти дал нам новый язык — язык любви, который одинаково понимают все люди во все времена и на всех континентах. Пусть этот прекраснейший язык способствует диалогу и взаимопониманию между всеми последователями Христа».

Кроме того, архиепископ Йозич поздравил людей, которые «еще не встретили Бога», и пожелал им, чтобы наступающий праздник принес им «ощущение живого присутствия Высшего Блага, воплощенного в Младенце». «Если вы это почувствуете, ваше сердце сможет открыть и принять самую важную истину, которая откроет для вас новые жизненные горизонты», — отметил он.

Представитель Ватикана обратился к властям и ко всем людям, которые помогли митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться на праздники в Беларусь. «Пусть Бог щедро вознаградит всех вас, благодаря кому пастырь сможет вместе с паствой, своим духовенством и верующими встретить Рождество Христово, — сказал нунций. — Как прекрасно и красиво, что вся семья белорусского костела может пережить этот великий праздник вместе с его многолетним головой и в скором времени достойно отметит его юбилей».

«Дорогие друзья, я передаю поздравления и благословения папы Франциска всему народу любимой Беларуси. В это непростое время, отмеченное пандемией коронавируса и сложной ситуацией в белорусском обществе, я желаю всем вам и вашим близким мира и согласия, а также здоровья, радости и благополучия на каждый день Нового, 2021, года», — такими словами закончил свое поздравление архиепископ Йозич.

В связи с позицией Белорусской церкви по поводу социально-политического кризиса в стране после выборов, призывом к властям прекратить насилие и начать диалог с обществом архиепископ Тадеуш Кондрусевич фактически был изгнан из страны. 31 августа его не пустили на родину из зарубежной поездки. Позже было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко неоднократно обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Для разрешения ситуации с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, но безрезультатно.