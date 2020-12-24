Журналистку БелаПАН Виолетту Савчиц оштрафовали за участие в митинге

Журналистку БелаПАН Виолетту Савчиц признали виновной в участии в несанкционированной акции 22 октября, которую она освещала. 21 декабря судья суда Заводского района Минска Анжела Костюкевич оштрафовал журналистку на 30 базовых величин (810 рублей) по статье 23.34 КоАП.

Источник: facebook.com/violetta.savchits

О решении суда Савчиц узнала только 24 декабря от своего адвоката. «На суде я не присутствовала, туда ездила помощница адвоката, но не смогла попасть на слушание. А сегодня адвокат ездил в суд узнать, чем закончилось заседание и сообщил о штрафе», — рассказала Савчиц.

По ее словам, на самой акции людей с инвалидностью, которая проходила в столице 22 октября, Савчиц не задерживали, а составили протокол постфактум. «Я не видела сам протокол, ничего не подписывала. О том, что он есть, узнала по телефону от милиции», — добавила она.