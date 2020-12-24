Конкурс социальных проектов Social Weekend начинает новый сезон

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Организаторы крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend объявляют старт шестнадцатого сезона. Заявки принимаются до 28 февраля 2021 года.

Конкурс пройдет под слоганом «А ты попробуй!» таким образом команда Social Weekend призывает не опускать руки, а браться за дело, даже если кажется, что идея слишком трудна для реализации.

Подать заявку может любой человек или организация. Нет и ограничений по возрасту. Чтобы как можно больше задумок смогли воплотиться в реальность, срок конкурса в этот раз продлен.

«Обычно сезон конкурса длится пять месяцев, и это очень интенсивная работа и для участников, и для нашей команды, рассказывает о новшествах конкурса директор местного фонда “Добра”, руководитель Social Weekend Александр Скрабовский. В прошлом сезоне мы получили 470 заявок и видели сложность в том, что люди с необычными идеями не умеют о них доступно рассказать на старте. Способность объяснить суть проекта за короткое время, презентовать результаты и рассказать об успешном опыте не менее важна, чем сам опыт.

Теперь мы будем решать проблему коммуникации авторов идей и их потенциальной целевой аудитории с первых дней знакомства. Даже для тех, кто не попадет в трек обучения. Мы продлили сезон еще на месяц и посвятим это время поиску дополнительных ресурсов и помощи каждому проекту».

Принять участие в Social Weekend могут люди с любыми идеями, которые направлены на развитие культуры, общества, инфраструктуры, медицины, образования, науки и других сфер жизни.

Деньги от меценатов и компаний проекты получат на первые шаги проекта-финалиста. В пятнадцатом сезоне Social Weekend команды получили поддержку на сумму более 100 000 рублей, а за семь лет в социальные стартапы инвестировано 400 000 долларов в эквиваленте.

Среди выпускников Social Weekend поисково-спасательный отряд «Ангел»; песокафе из Пинске DogHut, где можно взять бездомную собаку; центр спасения диких животных «Сирин»; «Новая жизнь в обмен на крышечки» — на вырученные деньги от сдачи пластика оказывают адресную помощь и другие проекты.

До народного голосования и экспертного отбора проектов все, кто подал заявку на конкурс, смогут поучаствовать в бесплатных семинарах, где узнают базовую информацию по запуску проекта, работе с сообществом и поиске ресурсов для своей инициативы.


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Тэги: Social Weekend Персона: Александр Скрабовский