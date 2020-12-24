Совет министров частично снял запрет на торговлю пиротехникой

В Беларуси частично снят запрет на торговлю пиротехническими изделиями, который был введен 11 августа, на третий день протестов. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе уточняется, что с 24 декабря разрешена торговля пиротехникой бытового назначения I класса опасности — бенгальскими огнями (свечами), хлопушками и тортовыми свечами (фонтанами холодного огня).

Также власти сняли запрет на торговлю пиротехникой технического назначения для ряда организаций, список которых содержится в постановлении.