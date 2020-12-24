В мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров, сообщил журнал Forbes.

«Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования», — говорится в статье.

Издание уточняет, что большинство новых миллиардеров в сфере здравоохранения проживают в Китае, в котором были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции нового типа.

По версии издания, в числе новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались:

Угур Шахин — гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech. В партнерстве с американской Pfizer она разработала вакцину от коронавируса, объявленная эффективность которой составила 95%. С начала года акции компании выросли на 160%. На фоне этого состояние Шахина, владеющего 17% BioNTech, достигло $4,2 млрд, пишет издание.

Стефан Бансель — глава американской компании Moderna. Он разработала вакцину от коронавируса, использование которой, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США. Forbes оценивает состояние Банселя в $4,1 млрд. В марте он снизил свою долю в компании с 9 до 6%. С начала года стоимость акций Moderna выросла более чем на 550%.

Юань Липин — бывшая жена Ду Вэйминя, председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products. После развода она получила 24% компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. В частности, это единственный в КНР производитель вакцины компании AstraZeneca. С начала года акции Shenzhen Kangtai Biological Products выросли на 90%, а состояние Юань достигло $4,1 млрд, оценило издание.

Ху Кун — глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, в том числе небулайзеры, стетоскопы и тонометры. В августе он вывел компанию на биржу Шэньчжэня. Ху принадлежит около половины акций Contec Medical Systems, стоимость которых после IPO выросла почти на 150%. Его состояние оценивается в $3,9 млрд.