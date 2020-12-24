Комиссия ПАСЕ готовит заседание по отравлению Навального

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Расследование Bellingcat об отравлении Алексея Навального рождает новые вопросы к Москве, заявил спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр. Комиссия в ПАСЕ хочет пригласить представителей РФ и Навального на встречу 19 января.

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Жак Мэр, специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального, сообщил в интервью медиакомпании DW в среду, 23 декабря.

На встречу намерены пригласить и представителей российских властей и Навального. Расследование Bellingcat рождает новые вопросы к Москве, объяснил Мэр. Он считает «очень важным элементом» в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его предполагаемых отравителей.

Кроме того, ПАСЕ в свете последних разоблачений по делу об отравлении оппозиционера может направить России запрос о необходимости расследовать атаку на Навального. Сам политик через своих сторонников в России подал несколько жалоб, но судебные органы отказались их принять, напомнил спецдокладчик ПАСЕ. Россия должна выполнять свои обязательства в отношении организации, участницей которой она является, подчеркнул Мэр.

Результаты совместного расследования журналистов The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Ei pais были опубликованы 14 декабря, в котором говорилось, что восемь сотрудников Федеральной службы безопасности были причастны к отравлению оппозиционера.
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Тэги: ПАСЕ Россия ФСБ Персона: Алексей Навальный

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