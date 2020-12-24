В двух десятках СИЗО Украины открыли платные камеры с улучшенными условиями

Все деньги, полученные в ходе этого эксперимента, направляют на обновление бесплатных камер, которые нуждаются в ремонте.

/ Общество
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По сообщению Министерства юстиции Украины, так называемые VIP-камеры открыты в 22 городах страны и за восемь месяцев получили в общей сумме почти 67 тысяч долларов.

Платная камера в Одесском СИЗО. Фото: Denis Malyuska / Facebook

Самым прибыльным оказался Киевский следственный изолятор — он принес в бюджет почти 40 тысяч долларов за восемь месяцев.

На втором месте расположился Одесский СИЗО (3415 долларов), затем идет Полтавское учреждение исполнения наказаний № 3 (2820 долларов). На третьем месте оказалось Львовское УИН (2670 долларов).

Так, сутки в платной камере Одесского СИЗО обойдутся в 35 долларов, неделя — 123 доллара, месяц — 144 доллара.

Все деньги, полученные в ходе этого эксперимента, направляют на обновление бесплатных камер, которые нуждаются в ремонте. Таким образом, по информации Минюста, уже было отремонтировано 25 бесплатных помещений на 162 места.

С 24 июля Министерство юстиции Украины начало продажу сертификатов, позволяющих в случае задержания получить место в платной камере СИЗО. Первые платные камеры повышенного комфорта в украинских следственных изоляторах появились в начале мая.
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Тэги: СИЗО Украина Город: Одесса

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