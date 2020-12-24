Представители бизнеса считают, что для решения экономических проблем нужно урегулировать политический кризис

Большинство представителей белорусского бизнеса считает, что для решения экономических проблем необходимо в первую очередь урегулировать политический кризис. Об этом свидетельствуют результаты представленного 23 декабря опроса предпринимателей, проведенного группой компаний SATIO при поддержке клуба «Про Бизнес».

Опрос представителей (собственников, директоров и топ-менеджеров) 420 случайно отобранных компаний из разных сфер деятельности проводился с 27 октября по 16 ноября. 87% попавших в выборку компаний частные, 14% — государственные. 44% из них работают в Минске и столичном районе, 14% — в областных центрах, остальные — в районах разных областей.

69% компаний оценили нынешнее экономическое положение в стране как плохое, 25% — как ни плохое, ни хорошее, 6% — как хорошее.

При этом 73% респондентов считают, что экономическое положение в ближайшие несколько месяцев ухудшится, 9% надеются на улучшения, остальные уверены в отсутствии каких-либо изменений.

Управляющий SATIO Евгений Краснянский отметил, что более оптимистично настроены руководители компаний, которые давно работают на рынке, а также находящихся в государственной собственности. Пессимистичнее молодые организации, а в региональном разрезе — столичный бизнес.

60% участников опроса оценивают действия государства по поддержке экономики в период пандемии коронавируса как недостаточные, несвоевременные и усугубляющие кризис. Госкомпании в два раза чаще отмечали, что действия органов власти помогают им выйти из кризиса. Однако, по мнению авторов исследования, это может быть обусловлено тем, что поддержка со стороны правительства в этом году была более полезна именно госкомпаниям.

Собственные же антикризисные меры в большинстве своем частные организации оценили позитивно, тогда как 10% государственных организаций указали, что они в итоге являлись неправильными.

Среди причин, вызывающих у предпринимателей проблемы, 39% участников исследования назвали политический кризис, 23% — пандемию коронавируса, 9% — мировой экономический кризис. Остальные варианты ответа менее популярны.

Среди действий, необходимых для развития экономики в целом, на первом месте — урегулирование политического кризиса. Так ответили 46% респондентов. 13% назвали необходимым диалог с обществом или оппозицией (этот вопрос был открытым и не содержал предложенных вариантов ответа). 11% предпринимателей подчеркнули важность возврата в правовое поле и прекращения репрессий, 15% — проведения рыночных реформ, 14% — поддержки бизнеса независимо от формы собственности и создания равных условий деятельности для частных и государственных компаний.

33% опрошенных считают, что в случае урегулирования в обозримом будущем политического кризиса экономика сможет восстановиться в 2022 году, 22% надеются на восстановление уже во второй половине следующего года.

Если политический кризис продолжится, 69% респондентов придерживаются мнения, что восстановление может произойти не раньше 2024 года.

«Восприятие бизнесом политики более существенно, чем восприятие проблем, связанных с COVID-19. Можно сказать, что политический кризис усугубил влияние второй волны пандемии коронавируса. Без него вторая волна ощущалась бы компаниями не так тяжело», — подытожил Краснянский.