Католических священников Виктора Жука и Алексея Воронко будут судить в канун Рождества

Суды над католическими священниками из Витебска — настоятелем прихода Святого Владислава Виктором Жуком и викарием греко-католического прихода Воскресения Христова Алексеем Воронко, которых обвиняют по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пройдут 24 декабря.

«Прошу о молитве за наших священников ксендза Виктора Жука и отца Алексея Воронко, — написал на своей странице в "Фейсбуке" генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. — В вигилию Рождества Христова состоится суд над этими Божьими слугами. Наша молитва поможет им выстоять в этом испытании, которое Бог дал им в это время. Мы должны проявить с ними нашу солидарность и показать нашу поддержку. В этом проявляется наше благородство и настоящая человечность».

Жука и Воронко задержали 8 декабря в Витебске. На следующий день суд отправил административные дела священников на доработку, их отпустили на свободу до нового разбирательства. После портал Римско-католического костела в Беларуси сообщал, что процессы должны состояться 11 декабря, однако этого не произошло.

Как сообщалось ранее, 30 ноября суд в Ивацевичах арестовал греко-католического священника Виталия Быстрова на 10 суток по ст. 23.34 КоАП. Быстрова признали виновным в том, что 25 октября, когда священник был в Бресте, он якобы участвовал в несанкционированной акции на пешеходной улице Советской.

3 декабря суд Россонского района (Витебская область) арестовал католического священника Вячеслава Борка на 10 суток по ст. 17.10 КоАП (пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики). Таким образом суд отреагировал на то, что священник разместил в Instagram изображение плаката «Стоп лукашизм!» Владимира Цеслера. Сам автор плаката заявил, что это произведение носит явный антифашистский характер.

В день ареста Борка епископ Кособуцкий написал на своей странице в «Фейсбуке», что в Беларуси наблюдается «активизация репрессий в отношении католической церкви».

«Мы открыто выступаем против любого греха, против насилия, против обмана и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особым образом молимся за мир, согласие, солидарность и единство белорусского народа. Но кто-то считает все это проявлением экстремизма, разжиганием вражды», — отметил католический иерарх.