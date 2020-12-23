Представитель костела: Если все будет хорошо, завтра митрополит Кондрусевич совершит праздничные мессы в Минске

«Если все будет хорошо, то завтра, 24 декабря, праздничные мессы в минской архикафедре будет совершать наш митрополит Тадеуш Кондрусевич», — написал на своей странице в «Фейсбуке» генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий.

По его словам, председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич планирует провести рождественские мессы — пастерки в 19.00 (на польском языке) и в 21.00 (на белорусском).

25 декабря Кондрусевич намерен отслужить пастерки в 11.00 и 13.00 в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел).

«Я очень рад, что буду молиться вместе с митрополитом. <…> Приглашаю вас, дорогие братья и сестры, к совместной молитве вместе с нашим архипастырем. Прошу о молитве, чтобы наш архипастырь успешно пересек границу и добрался до своего дома», — написал Кособуцкий.

В связи с протестами, начавшимися после президентских выборов в Беларуси 9 августа, многие религиозные лидеры выступили против насилия, а также призвали к справедливому разбирательству и примирению.

Архиепископа Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Для решения ситуации с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, однако безрезультатно.

17 декабря глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве спецпосланника папы римского направлен в Минск для встречи «с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность святого отца текущей ситуацией в стране».

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей рассказал узкому кругу СМИ, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы Франциска, «в нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича».

«Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — сказал глава МИД.