США ввели санкции против белорусского спецназа «Альфа» и ОМОН

Министерство финансов США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников диктаторского режима в Беларуси.

Согласно данным на сайте Минфина, в черный список попали:

— заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич;

— Центральная избирательная комиссия Беларуси;

— спецназ «Альфа» КГБ Беларуси;

— главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета;

— минский ОМОН.

В Беларуси после беспрецедентных фальсификаций на выборах президента началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко, которому ЦИК отдала победу.