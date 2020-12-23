В Минске 23 декабря названы лауреаты конкурса «Человек дела-2020». Церемония награждения прошла в «Виктория Олимп Отеле» в онлайн-формате.

Как сообщил на пресс-конференции перед началом церемонии генеральный директор издательской группы «Дело» Виктор Жук, конкурс прошел в 24-й раз и впервые лауреатами стали сразу четыре женщины.

«Раньше среди победителей была одна-две женщины. Будем стремиться, чтобы баланс был 50 на 50. Но тут не все зависит от нас, обычно рекомендации подписывают мужчины и в рекомендациях преобладают мужчины», — отметил Жук.

По словам лауреатов, в этом году большое влияние на развитие бизнеса оказал коронавирус.

«Пандемия для нас открыла новые возможности. Значительно увеличилось количество платежей онлайн», — сказала председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Елена Антони. По ее словам, ЕРИП — организация, которая ставит задачу перевести как можно больше людей на дистанционное взаимодействие с финансовыми институтами, а предприятиям, поставляющим товары и услуги, — дать возможность дистанционно получать оплату.

Как считает директор ООО «Минский городской технопарк» Владимир Давидович, в 2020 году «быстрее пошла цифровизация экономики». «В этот кризис закладывается базис новых отраслей, многие отрасли изменятся до неузнаваемости, например туристический и гостиничный бизнес. К этой ситуации с коронавирусом надо относиться как к новым возможностям для новых отраслей, которые видоизменят наш мир», — заявил лауреат.

По словам директора агентства маркетинговых исследований МАSMI Татьяны Лисицкой, компания и ранее развивала онлайн-исследования, телефонные опросы. «Благодаря пандемии нам пришлось ускорить переход исследований в сферу digital. Но мы, конечно, ощутили на себе спад заказов в ситуации, когда заказчики занимались сохранением своего бизнеса», — сказала Лисицкая.

Соучредитель и коммерческий директор ООО «Суомитрейд» Ирина Сережонок отметила, что еще в 2019 году компания планировала расширять онлайн-продажи и 2020-й подтолкнул заниматься этим активно и доработать онлайн-магазин. «Нас кризис заставил быстрее двигаться и развиваться, а не стоять на месте. Для розничного бизнеса важно понимать, что работать надо не только в рамках торгового центра. Возможности онлайн безграничны, надо их понять и реализовывать», — считает директор компании «Суомитрейд».

Лауреатами конкурса стали:

директор СП «Санта Бремор» ООО Сергей Недбайлов — в номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси»;

председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Елена Антони — в номинации «За существенный вклад в развитие финансового рынка страны»;

директор ООО «Агропродукт» Олег Теслюк — в номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси»;

директор ИООО «Фриза Индастри» Луиджи Лопес — в номинации «За активное привлечение и использование инвестиций»;

представитель ИООО «Джапан Табакко Интернэшнл ЭсЭндДи» Наталья Никандрова — в номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси»;

директор ООО «Минский городской технопарк» Владимир Давидович — в номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития».

Также среди награжденных:

генеральный директор ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» Евгений Вайцехович — в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления»;

директор агентства маркетинговых исследований МАSMI Татьяна Лисицкая — в номинации «За высокое качество бизнес-услуг»;

директор ООО «Блюминг» Александр Кохан — в номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях»;

генеральный директор СОАО «Коммунарка» Иван Данченко — в номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках»;

соучредитель и коммерческий директор ООО «Суомитрейд» Ирина Сережонок — в номинации «За успешный старт в ретейл-сегменте современной технологической одежды для детей»;

директор ЧТУП «Бурштат» Илья Королевич — в номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежных марок на отечественном рынке».

Лауреатам конкурса «Человек дела-2020» вручили дипломы издательской группы «Дело» и призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского, сообщает БелаПАН.