Руководители «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский находятся в ИВС

Задержанные в Минске руководители «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский находятся в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина, сообщила БелаПАН дочь основательницы организации Александра Слуцкая.

По ее словам, о местонахождении брата, Петра Слуцкого, никакой информации до сих пор нет.

Известно о задержании пяти сотрудников «Пресс-клуба»: Юлии Слуцкой и Петра Слуцкого, программного директора организации Аллы Шарко, директора Сергея Ольшевского и программного директора академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова.

Обыски в офисе «Пресс-клуба» и квартирах его сотрудников прошли 22 декабря. Известно, что после обысков Юлия Слуцкая и Алла Шарко были доставлены на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) и оттуда не вышли. Предположительно, они задержаны на 72 часа.

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

23 декабря Европейская федерация журналистов (EFJ) в заявлении на своем сайте потребовала немедленно освободить основателя «Пресс-клуба Беларусь» Юлию Слуцкую и ее коллег.

В EFJ обратили внимание на то, что «в ответ на новые санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификации выборов и репрессии в отношении белорусского народа, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей объявил <…> об ответных мерах в отношении белорусских организаций, поддерживаемых иностранными посольствами в Беларуси».

«Эти репрессии должны быть немедленно прекращены, — прокомментировал ситуацию президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегорд. — Мы требуем освобождения Юлии и всех ее коллег. Мы призываем Европейский союз, Совет Европы и ОБСЕ решительно отреагировать на эту новую волну репрессий».

«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».