Проект «Имена» вынужден вернуть около 35 тысяч долларов заграничных пожертвований

Социально-благотворительное учреждение по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа» вынуждено вернуть 89 117 рублей (около 35 тыс. долларов) пожертвований всем, кто из-за рубежа поддержал проект «Центр медицинской помощи для пострадавших во время мирных демонстраций».

«Никогда раньше наше государство не вынуждало "ИМЕНА" возвращать деньги жертвователям, но вот свершилось. Иностранные пожертвования на проект "Центр медпомощи для пострадавших во время мирных демонстраций" не зарегистрированы», — написала в «Фейсбуке» руководитель «ИменаМедиа» Екатерина Синюк.

Такое решение принял департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента без объяснения причин, отметила она. «Просто без объяснения причин — на основании решения межведомственной комиссии, в которую мы даже не знаем, кто входит. И это при том, что медицинская помощь гражданам вообще-то входит в цели декрета, который эти цели регулирует. По сути это признание того, что не всех граждан должно лечить. Бить можно, лечить — нет», — пишет Синюк.

Она также добавила, что, поскольку таких прецедентов не было, механизм возврата денег еще предстоит отработать. «Именам» придется вернуть деньги на карты 542 пользователям из 30 стран, в числе которых граждане Австралии, Бразилии, Германии, Дании, Казахстана, Латвии, России, Украины, Японии и других государств.

Руководитель «ИменаМедиа» также подчеркнула, что проект продолжит помогать пострадавшим. Общая сумма, которая была собрана на его поддержку, составляет 1 168 669 рублей. Деньги, которые департамент по гуманитарной деятельности требует вернуть, — это около 8% от всей суммы. Большая часть пожертвований — белорусские рубли. «С них мы оплачиваем медицинские услуги, лекарства пострадавшим уже несколько месяцев. Собранных денег пока достаточно и для тех, кому мы продолжаем помогать прямо сейчас», — пишет Синюк.

«ИменаМедиа» — некоммерческая благотворительная медиаплатформа, где тысячи людей собирают деньги на работу общественных организаций, успешно решающих социальные проблемы в Беларуси. Проект «Имена» стартовал 11 апреля 2016 года как онлайн-журнал. С 2018 года «Имена» стали работать не только как журнал, но и как фонд (сейчас это проектный отдел социально-благотворительного учреждения «ИменаМедиа»).