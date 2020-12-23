Члена КС, фронтмена J:Морс Владимира Пугача допрашивали три с половиной часа

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Члена основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, музыканта Владимира Пугача (группа J:Морс) допрашивали в Следственном комитете 23 декабря в течение трех с половиной часов, сообщила пресс-служба КС.

Пугач дал подписку о неразглашении, поэтому детали допроса неизвестны. В рамках какого конкретно дела велись процессуальные действия, также не сообщается.

Накануне в СК в течение четырех часов допрашивали еще одного члена основного состава КС — педагога, руководителя репетиторского центра «100 баллов» Евгения Ливянта, а на прошлой неделе — председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца и создателя и владельца магазина Symbal.by Павла Белоуса. Они также входят в основной состав КС.

Кроме того, 22 декабря была задержана член основного состава КС журналист Ксения Луцкина, в ее квартире провели обыск. «Вчера после обыска родственникам сказали, что Ксению забирают на Кальварийскую, 14. Это ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. — БелаПАН.). Соответственно, она задержана, скорее всего, ими и находится в ИВС. Сейчас адвокат едет туда подать уведомление о принятии защиты и ордер», — сообщала около полудня 23 декабря пресс-служба КС.

В Координационном совете предположили, что приход силовиков к Луцкиной может быть связан с серией обысков, которые 22 декабря провели у сотрудников «Пресс-клуба Беларусь». Вечером того же дня пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской в августе этого года. Тогда же, в августе, по факту его создания Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларус, совершенные с использованием СМИ или сети интернет).

21 декабря Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении ряда членов КС новых уголовных дел «по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем» (ч. 1 и 2 ст. 361 УК), а также по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).

Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.
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Тэги: Координационный совет для трансфера власти допрос Персона: Владимир Пугач

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