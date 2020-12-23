Задержали еще одного сотрудника «Пресс-клуба» — Петра Слуцкого

Задержан еще один сотрудник «Пресс-клуба» — Петр Слуцкий. Об этом БелаПАН сообщила его сестра Александра — дочь основательницы «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, задержанной 22 декабря.

По слова Александры, сейчас родные пытаются выяснить местонахождение задержанных. «Новостей нет. Мы были везде, ищем. Сейчас снова едем на Окрестина», — сказала она.

Таким образом, на сегодняшний день известно о задержании пяти сотрудников «Пресс-клуба» — Юлии Слуцкой и Петра Слуцкого, программного директора организации Аллы Шарко, директора Сергея Ольшевского и программного директора Академии Пресс-клуба Сергея Якупова.

Обыски в офисе «Пресс-клуба» и дома у его сотрудников прошли 22 декабря. Известно, что после обысков Юлия Слуцкая и Алла Шарко были доставлены на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК), откуда не вышли. Предположительно все названные задержаны на 72 часа.

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».

«Пресс-клуб» создан как площадка для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией организация называет «сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси».