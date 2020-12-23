Какая погода будет на католические Сочельник и Рождество
Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на
В этой связи необходимо знать, какой будет погода 24-25 декабря.
По прогнозам синоптиков:
- в четверг днем во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег), ветер умеренный (по востоку порывистый), температура воздуха -1..+5°С (по юго-западу +6..+9°С);
- в пятницу ночью и днем выпадут осадки (дождь, мокрый снег), ветер южный с переходом на северо-западный умеренный (днем порывистый), температура воздуха в течение суток 0..+5°С.