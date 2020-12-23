Какая погода будет на католические Сочельник и Рождество

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Несмотря на большие проблемы с эпидемиологической ситуацией в стране, завтра-послезавтра многие католики на Сочельник и Рождество пойдут в костел.

В этой связи необходимо знать, какой будет погода 24-25 декабря.

По прогнозам синоптиков:

  • в четверг днем во многих районах выпадут осадки (дождь, мокрый снег), ветер умеренный (по востоку порывистый), температура воздуха -1..+5°С (по юго-западу +6..+9°С);
  • в пятницу ночью и днем выпадут осадки (дождь, мокрый снег), ветер южный с переходом на северо-западный умеренный (днем порывистый), температура воздуха в течение суток 0..+5°С.
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