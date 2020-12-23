Новые жертвы. В Беларуси от COVID-19 умерло уже 1349 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1922 случая COVID-19. Скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки количество выявленных заболевших выросло — 22 декабря было 1858 случаев коронавируса, умерли восемь человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 179 196, умерло 1349 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 157 079 человек. Выписаны из учреждений здравоохранения 2272 пациента.

За минувшие сутки выполнено 24 333 теста. Всего в стране проведен 3 827 451 тест на коронавирус.

Александр Лукашенко 22 декабря во время совещания по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин пообещал , что Беларусь будет обеспечена вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вне зависимости от того, выйдем мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — цитирует Лукашенко пресс-служба Министерства здравоохранения.

По его словам, в первую очередь будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. «Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать», — подчеркнул Лукашенко.