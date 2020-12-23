Каким газетам власть в следующем году даст денег

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Правительство установило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2021 году будет оказана поддержка из республиканского бюджета. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 21 декабря № 744, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В список включено 22 издания: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Вместе!», «Вясёлка», «Вожык», «Журнал специального назначения», «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакiраванне»), «Знамя юности», «Зорька», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня», «Сельская газета», «Спортивная панорама».

Эти же газеты и журналы были включены в аналогичный предыдущий перечень, о поддержке печатных СМИ в 2020 году.

В 2020 году на поддержку госСМИ, согласно закона о бюджете, планировалось потратить 164,18 млн рублей. Проект бюджета на 2021 год  предусматривает, что на поддержку госСМИ в следующем году будет выделено более 156 млн, в том числе телевидению и радиовещанию  — 133,9 млн,  печатным средствам массовой информации и издательствам  — 7,62 млн. На «прочие вопросы в области средств массовой информации» планируется направить 14,5 млн рублей.
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