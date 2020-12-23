«Пока сотни задержанных содержатся в условиях, приравненных к пыткам, прокуратура Минска бездействует»

Прокуратура Минска оставила без рассмотрения по существу обращение правозащитников об условиях содержания Ольги Хижинковой во время административного ареста.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций направил заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести проверку по фактам пыток в отношении Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

«Несмотря на множественные публикации в СМИ о бесчеловечных условиях содержания Ольги, прокуратура оставила заявление без рассмотрения по существу, — сообщается на сайте РОО «Правовая инициатива». — Обосновывая бездействие при нарушении прав человека начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой. Имея широчайшие полномочия при надзоре за соблюдением законности, Денис Шаповалов, ответственный за исполнение законодательства, нарушил закон «О прокуратуре Республики Беларусь», статья 26 которого предусматривает проверку исполнения законодательства на основании сообщений и других данных о нарушении законности».

«В то время как сотни задержанных в ЦИП и ИВС на Окрестина содержатся в условиях, приравненных к пыткам, прокуратура города Минска бездействует при получении соответствующих заявлений», — подчеркивают правозащитники.

Обладательницу титула «Мисс Беларусь — 2008» и бывшего пресс-секретаря футбольного клуба «Динамо» (Брест) Ольгу Хижинкову задержали в центре Минска 8 ноября, когда в городе проходил марш протеста. 11 ноября суд Заводского района столицы арестовал ее на 12 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На следующий день суд Центрального района Минска присудил ей еще 15 суток — за участие в акции 11 октября. 26 ноября решением суда Хижинкова вновь была признана виновной в участии в несанкционированном мероприятии. Ее судили по статье 23.34 КоАП в третий раз. Хижинкова вышла на свободу 11 декабря после отбытия 42 суток административного ареста.